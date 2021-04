Children of Morta : la maj Family Trials apporte un nouveau mode de jeu

Décidément, le jeu de Dead Mage sorti fin 2019 ne finit pas de s’agrémenter de contenus supplémentaires. La récente mise à jour Family Trials apporte à Children of Morta un tout nouveau mode de jeu pour la famille iconique du titre.

Du challenge en plus pour les Bergson

Nouveau mode indépendant de la campagne, Family Trials présente un donjon inédit et corrompu baptisé Zyklus. Celui-ci est instable et présente un objectif principal et plusieurs objectifs secondaires facultatifs par niveau qu’il faut remplir pour passer au suivant. De plus, Family Trials propose de nouvelles possibilités pour la personnalisation de personnage ainsi que de nouveaux objets et systèmes de jeu. Voici la liste des changements propres à ce mode :

L’arbre des compétences est remplacé par un système de Talent. Chaque montée de niveau apporte un nouveau talent au personnage avec 40 talents disponibles pour chacun

Les runes sont intégrées au système de Talent et ne tombent plus dans les donjons

Les Reliques et Grâces Divines possèdent deux niveaux d’amélioration supplémentaires

Les améliorations d’objets augmentent les statistiques de ces derniers et peuvent entraîner l’apparition de caractéristiques supplémentaires

Des actions en jeu permettent de démarrer une run avec certains avantages comme des PV bonus

Les fragments de gemmes sont la monnaie relative à ce mode de jeu et servent à débloquer diverses récompenses

Les nouveautés ne s’arrêtent cependant pas là puisque Family Trials affiche une certaine rejouabilité avec deux niveaux de difficulté déblocables pour le donjon Zyklus : difficile et démentiel. La difficulté est au rendez-vous car pratiquement toutes les progressions faites à l’intérieur du donjon sont perdues en cas de défaite. Chaque niveau de ce dernier est aussi généré aléatoirement. Pour pallier cela, tous les membres de la famille et l’intégralité de leurs capacités sont disponibles dès le départ.

Children of Morta : Family Trials est une mise à jour gratuite disponible dès maintenant sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. Le jeu est actuellement sous promotion de 50% dans la boutique GOG et est affiché au prix de 11,00€ si vous désirez vous procurer une copie. N’hésitez également pas à consulter notre test du jeu à ce lien.