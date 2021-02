La 2ème Cérémonie des Pégases aura lieu le 17 mars 2021

L’année dernière, le jeu vidéo français avait été célébré avec la première cérémonie des Pégases, qui a récompensé de grands studios français ainsi que des indépendants. On se souvient que Jehanne Rousseau (Spiders) avait remporté le titre de Personnalité de l’année, et que A Plague Tale: Innocence avait récolté pas mal de titres en 2020, alors dont celui du meilleur jeu. Qui pour lui succéder en 2021 ?

Les meilleurs jeux français récompensés

C'est officiel : la 2ème Cérémonie des Pégases aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à 20h30, exclusivement en ligne ! ✨ Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux #Pégases2021 ! 🎉 pic.twitter.com/MekNuGseej — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) February 10, 2021

L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo nous annonce aujourd’hui que la 2ème Cérémonie des Pégases aura lieu le 17 mars à 20h30. Un premier tour pour trouvés les nommés s’est tenu il y a quelques jours, et la liste définitive des nommés sera annoncée dès demain 11 février, avec un vote qui durera jusqu’au 26 février.

Suite aux mesures sanitaires actuelles, la cérémonie se déroulera entièrement en ligne, contrairement à l’année dernière. Si vous aimez les jeux français et que vous souhaitez voir quels ont été les meilleurs jeux de cette dernière années, n’hésitez pas à suivre de très près cette cérémonie.

On vous rappelle également que si le monde du jeu vidéo francophone vous intrigue, un nouveau numéro de l’AG French Direct aura lieu prochainement, et mettra là aussi de nombreux titres français en avant, avec des trailers et des annonces exclusives.