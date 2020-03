Pégases 2020 : Découvrez le palmarès complet de la cérémonie

Hier soir, les Pégases 2020, les « Césars » du jeu vidéo, se sont déroulés au théâtre de la Madeleine à Paris. Sans surprise, A Plague Tale : Innocence, qui a obtenu une note de 9/10 dans nos colonnes, est le grand gagnant de la soirée.

Asobo Studio et les autres

Nommé dans pas moins de sept catégories, le jeu d’action et d’aventure médiéval d’Asobo Studio mettant en scène l’histoire d’Amicia et de Hugo, une sœur et son petit frère qui doivent survivre à la Peste tout en étant pourchassés par l’Inquisition, a raflé un total de six prix, dont celui de meilleur jeu vidéo de l’année.

Retrouvez ci-dessous le palmarès complet de l’édition 2020 de la cérémonie des Pégases :