Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de soldats pantins. Ces dernières peuvent se trouver dans l’Académie, près du site de grâce de l’Église de Coucou.

Où trouver les Cendres de soldats pantins ?

Emplacement : Académie près du site de grâce Église de Coucou

Une fois arrivé au site de grâce Église de Coucou, sortez du bâtiment direction le cimetière et les morts-vivants. Suivez le chemin descendant et continuez jusqu’à traverser un pont en bois. Sur le côté gauche de ce dernier, il est possible d’observer une plateforme en pierre en contrebas.

Sautez-y et remontez la pente pour faire face à deux squelettes archers plutôt énervés. Tuez-les si possible ou faites les tomber de la plateforme. Dans tous les cas, derrière eux se trouvent un corps contenant les Cendres de soldats pantins, donc n’oubliez pas de les récupérer.

