Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de Floh, Chevalier-limier. Ces dernières se trouvent dans les Catacombes de l’Arbre-Monde mineur en Caelid.

Où trouver les Cendres de Floh, Chevalier-limier ?

Emplacement : Tombe des héros de Gelmir au Mont Gelmir

Arrivé à la Tombe des héros de Gelmir, descendez la pente. Vous ferez face comme d’habitude au monstre mobile qui vous écrasera si vous vous trouvez sur son chemin. Calculez le rythme de ce dernier et réfugiez-vous dans les alcôves sur les côtés pour ne pas vous faire toucher. À force de descendre, vous finirez par tomber sur un sol totalement en lave.

Ne prenez pas peur et continuez de vous aventurer sur cette lave en effectuant roulade sur roulade pour aller plus vite. Tout en bas, un virage semblera vous obliger à prendre la tangente à gauche. Ne vous laissez pas avoir et observez une petite petite lucarne sur votre droite avec un trou dans le sol qui permet de chuter à l’étage inférieur.

Arrivé à ce nouvel étage, vous serez face à la salle du boss. Ouvrez la porte pour faire face au Loup rouge du champion, un simili du premier boss que vous trouvez à l’Académie de Raya Lucaria. L’affrontement devrait être plutôt simple. À la fin de celui-ci vous récupérerez les cendres de Floh, Chevalier-limier ainsi qu’une Mortefleur.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.