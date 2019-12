Avec la mise à jour v11.30 de Fortnite Chapitre 2, Epic Games a frappé fort. Entre l’apparition de pièces d’XP (nous vous proposerons une carte très bientôt) ou la possibilité de jouer en écran partagé sur PlayStation 4 et Xbox One (mais désactivé pour l’instant), de multiples changements et ajouts ont eu lieu dont énormément pour les fêtes de fin d’année. Faisons le tour de toutes ces nouveautés qui seront pour la plupart disponibles dans la journée du 18 décembre.

Les Cadeaux Hivernaux

Dès le 18 décembre et pendant 14 jours, vous allez recevoir 1 cadeau gratuit par jour. Pour cela, il vous suffit de vous connecter chaque jour et d’aller récupérer votre gain dans le Chalet de la Fête Hivernale, symbolisé dans votre lobby par un flocon de neige. Une pancarte vous indiquant le Chalet au loin vous permettra de rentrer dans celui-ci et de découvrir une pièce magnifique et chaleureuse, remplie de cadeaux à déballer, d’une cheminée et d’un sapin avec à ses cotés un skin Casse-Noisette assis sur une chaise.

Vous pouvez ouvrir les cadeaux chaque jour y compris ceux de la chaussette pendue à la cheminée. Une nouveauté pour Fortnite qui met un point d’honneur à célébrer les fêtes et gâter ses joueurs. A noter que vous pouvez également récupérer les cadeaux que vous auriez loupé les jours où vous n’auriez pas joué.

La mission « Fête Hivernale »

Dès le 18 décembre également, vous pourrez retrouver la mission temporaire « Fête Hivernale » comprenant 13 défis à relever et autant de récompenses. Nous vous proposerons d’ailleurs un guide détaillé pour réussir tous les défis rapidement. Certains mettent à l’honneur les nouveaux lieux ou nouveautés de gameplay présents depuis la nouvelle mise à jour comme les boules de neige ou les bonhommes festifs.

Les nouveaux lieux-dits

4 nouveaux lieux-dits ont pour l’instant été découverts sur la carte. Certains seront probablement ajoutés en fonction des défis à réaliser. Vous pouvez retrouver leur localisation sur notre carte ci-dessus et les détails ci-dessous. Chacune de ces découvertes vous rapportera 2 000 EXP.

La maison de Casse-Noisette (en Orange) et son sapin

(en Orange) et son sapin L’auberge glagla (en Bleu) où toute la décoration est gelée

(en Bleu) où toute la décoration est gelée La villa des skieurs (en Violet) et sa piste de danse

(en Violet) et sa piste de danse L’igloo de Weeping Woods (en Rouge) renfermant des réserves de glace

Ajouts de gameplay

Cette mise à jour a permis l’arrivée de nouveautés dans le gameplay. Certaines étaient déjà apparues lors de le chapitre dernier, mais d’autres sont totalement nouvelles :

Les bonhommes festifs Sortes de bonhommes de neige dans lesquels vous pouvez vous cacher et pouvant vous donner une grosse boule de neige

Les réserves de glace Gros blocs de glace renfermant des armes plus ou moins intéressantes

Les butins gelés Gros congélateurs qui se comportent comme des coffres

Les cadeaux Vous permettant de récupérer quelques équipements très intéressants

Le lance-boules de neige Envoie des boules de neige permettant d’infliger de nombreux dégâts aux adversaires



La carte à l’heure d’hiver

Alors qu’une partie de la carte est déjà recouverte d’une épaisse couche de neige, celle-ci est normalement destinée à un enneigement complet comme le montre cette carte trouvée par des leakers dans les fichiers du jeu. De multiples rappels sont là pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes comme de multiples guirlandes lumineuses sur les buissons entre autres, de la neige en train de tomber, de nombreux bonhommes de neige etc.

Restez à l’affût pour de nouvelles actus ou de nouveaux défis disponibles sur Fortnite.