CD Projekt, studio bien connu et apprécié par les fans pour des titres comme The Witcher 3 ou CyberPunk 2077, a vu sa cote monter en bourse et devient donc à présent la deuxième plus grosse boite de jeux vidéo derrière la société française Ubisoft.

Si le studio avait déjà fait parler son savoir faire avec les premiers jeux The Witcher, c’est véritablement The Witcher 3 : Wild Hunt qui a propulsé le studio sur le devant de la scène et tout en haut du podium. Le titre, ainsi que ses DLC, est un véritable succès critique et commerciale. La franchise The Witcher a d’ailleurs été approchée par Netflix qui en a acquis le droit de faire une série dont la première saison est sortie récemment. Et les résultats sont tout simplement colossaux car malgré une sortie il y a 5 ans, le jeu a connu une hausse des ventes de 554% et cela ne devrait pas aller en diminuant avec la saison 2 qui est déjà prévue par le géant américain.

Le studio polonais, grâce à ce succès, a réussi à tirer 80% de bénéfices du jeu, faisant passer la commission de Steam de 30% à 20% ! Le jeu a réussi à atteindre la barre des 50 millions de bénéfices, comme ils l’ont annoncés sur Twitter. Et cela se ressent également en bourse où l’entreprise a gagné, par rapport à l’année dernière, 1,2 milliards de dollars de plus. Ce qui chiffre le poids de CD Projekt Red à 8 milliards de dollars, juste derrière le géant Ubisoft qui est estimé à 9,6 milliards. Nul doute que ces chiffres devraient encore grimper avec l’arrivée de CyberPunk 2077 en septembre 2020.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020