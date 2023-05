Cat Quest: Pirates of the Purribean est le troisième épisode de la série Cat Quest, sortie en 2024

Ici, on adore Cat Quest, cette série de jeu d’aventure très mignonne et pleine d’humour, mais on ne s’attendait certainement pas à la voir être au programme d’un PlayStation Showcase aussi important. On ne sait pas vraiment comment The Gentlebros et Kepler Interactive ont réussi à se frayer un chemin jusque dans cette conférence, mais la licence a eu droit à un sacré moment d’exposition afin de montrer son troisième épisode, qui se nommera Cat Quest: Pirates of the Purribean.