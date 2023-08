Cat Quest: Pirates of the Purribean : L’action-RPG se renomme Cat Quest III et s’offre un trailer de gameplay

Annoncé pendant le PlayStation Showcase diffusé fin mai dernier, Cat Quest: Pirates of the Purribean, le troisième opus de la série Cat Quest, a refait surface hier soir. En plus de dévoiler son premier trailer de gameplay, l’action-RPG en monde ouvert en 2.5D de The Gentlebros et de Kepler Interactive a indiqué avoir changé de nom. Désormais, il faut tout simplement l’appeler Cat Quest III.