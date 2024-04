Cat Quest III lèvera l’ancre dès cet été, l’action-RPG félin dévoile sa date de sortie avec une nouvelle vidéo

La journée du chat sera aussi celle de Cat Quest III

L’âge de la piraterie va bientôt démarrer pour les félins. Ce Cat Quest III se prépare à partir à l’abordage durant l’été, puisque cette vidéo nous apprend que le jeu sera disponible à partir du 8 août prochain. Une date savamment choisie puisqu’il s’agit là de la journée internationale du chat.

Le trailer sert également de vidéo de présentations pour celles et ceux qui découvrent la saga. Cat Quest 3 prend la forme d’un action-RPG en 2.5D dans lequel on incarne un chat pirate, qui partira en quête de trésors à travers le monde, tout en luttant contre les souris. Cet épisode a la particularité de proposer des combats maritimes en plus de ceux sur terre.

Cat Quest III sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.