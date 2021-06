Capcom fera un Showcase spécial E3 2021 le lundi 14 juin

On est enfin un peu plus fixé sur les intensions de Capcom lors de cet E3 2021. Le programme officiel évoquait une intervention de l’éditeur ce lundi 14 juin mais sans préciser la nature de celle-ci, nous laissant dans le flou d’une éventuelle conférence.

Capcom qui parle de Monster Hunter et Resident Evil, original…

La présentatrice Rachel « Seltzer » Quirico nous donne rendez-vous lundi à 23h30, heure française pour un Capcom E3 2021 Showcase. Il aura lieu non pas sur les chaînes officielles de l’éditeur mais sur celles du salon, que ce soit Twitch ou Youtube. Le tweet qui accompagne la vidéo ne promet aucune annonce particulière et se contente de dire qu’on en saura plus sur l’avenir avec notamment :

Il faut avouer que cette liste, composée de deux sorties récentes et deux jeux prévus pour le mois prochain, a beaucoup de mal à nous enthousiasmer mais on devrait tout de même avoir des nouvelles de Resident Evil Re:Verse qui devrait sortir cet été selon les rumeurs.

Rendez-vous donc ce lundi pour voir s’il y aura un jeu de combat (beaucoup de séries auraient bien besoin d’un nouvel épisode, n’est-ce pas Darkstalkers, Rival Schools ou Power Stone ?), de nouvelles rééditions d’anciens jeux ou une énième version de Pac-Man…