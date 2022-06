Capcom nous montre enfin du gameplay pour Exoprimal avec ses méchas et ses armées de dinosaures

Annoncé en mars dernier au State of Play de Sony, Exoprimal est revenu sur le devant de la scène lors du Capcom Showcase avec du gameplay et quelques détails sur ce shooter multijoueur. A défaut d’un remake de Dino Crisis, c’est tout ce que vous aurez pour le moment en matière de dinosaure chez Capcom.

Du gameplay pour Exoprimal

Exoprimal s’est enfin dévoilé en nous présentant son concept avec plus précisions. Le titre vous fera incarner des guerriers en armure mécanisée appellés « exocombattants » dont le but sera de décimer des hordes de dinosaures. Ce sera un jeu principalement multijoueur avec plusieurs modes de jeu à commencer par le « Dino Survival » où deux équipes de cinq exocombattants s’affrontent pour accomplir les ordres donnés par le Leviathan. Il s’agit d’une intelligence artificielle sinistre, possèdant un visage humain, qui est à l’origine de ce retour des dinosaures.

Visiblement, il aurait toutes une batterie de jeux mortels pour les survivants en armure. L’un des objectifs de ce Dino Survival présentés dans le trailer consistait à défendre des avions abattus contre des énormes vagues de dinosaures ou encore « l’Omega Charge » qui vous donne le contrôle d’un énorme marteau pouvant décimer aisément les créatures.

Comme on pouvait s’y attendre, il sera possible de choisir différentes armures aux capacités uniques. On nous ainsi présenté la classe Assaut, l’attaquant classique très bien armé, la classe Barrage, un brulant bombardier, et la classe Vigilant, un sniper muni d’un rail gun. Le soft possède même un petit côté Monster Hunter puisque les escouades devront parfois s’allier contre des cibles très grosses à l’image du massif Neo Tyranosaurus.

Si vous voulez essayer par vous-même, il est possible de vous inscrire sur le site officiel pour les sessions destinées à tester les serveurs.

Exoprimal est prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.