Call of Duty Vanguard : Que vaut le nouveau COD ? Test en vidéo

Chaque année, c’est la même chanson : les licences annuelles reviennent. Call of Duty ne fait pas exception et nous offre Vanguard en cette année compliquée pour Activision. On part en plein contexte de Seconde Guerre Mondiale, avec le trio habituel campagne/multijoueur/zombie. Mais est-ce que la formule fonctionne toujours autant ? On vous en parle en vidéo.

Call of Duty Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.