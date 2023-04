Call of Duty aura aussi droit à son jeu de plateau en 2024

Le fait que les plus grandes licences du jeu vidéo soient déclinées en jeux de plateau est désormais une pratique courante. Entre Slay the Spire, The Last of Us, Divinity et bien d’autres, le marché des jeux de société côtoie souvent celui de notre industrie préférée afin de proposer des déclinaisons étonnantes des jeux du moment. La dernière licence en date à avoir droit à ce traitement de faveur n’est autre que Call of Duty, qui s’offrira son propre jeu de plateau l’année prochaine.