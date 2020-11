Bien que l’actualité soit entièrement tournée vers les sorties de la Xbox Series X | S et de la PlayStation 5, quelques grosses productions arrivent en même temps. Activision n’oublie pas son épisode annuel de Call of Duty avec Black Ops Cold War, nouvel opus développé par Treyarch. On vous en parle dans cette vidéo où l’on vous partage notre avis définitif.