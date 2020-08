Call of Duty : Black Ops Cold War prend rendez-vous pour sa présentation

La rumeur courait depuis quelques temps déjà : un nouveau Call of Duty serait en préparation, et ce serait de surcroît un nouveau Black Ops. Eh bien une fois n’est pas coutume, ce bruit de couloir s’est avéré véridique. C’est ce que nous apprend un premier teaser, visible ci-dessous !

Souvenirs de la guerre froide

Ce n’était plus vraiment un secret pour personne, bien qu’Activistion ait joué la carte du mutisme jusque là, Call of Duty : Black Ops Cold War est une réalité. Il faut dire que ces dernières semaines, le logo du jeu a fuité sur Twitter, et un paquet de Doritos mentionnait son nom. Bref, une rumeur persistante qui ne pouvait se solder que par une annonce officielle. Et c’est maintenant chose faite.

À défaut d’avoir déjà droit à du gameplay, Call of Duty : Black Ops Cold War a été officialisé hier soir via un teaser tout en images d’archives. L’occasion de se remémorer certaines des heures les plus sombres du siècle dernier, sur fond d’un discours politique. Mais le plus intéressant reste que le titre prend littéralement rendez-vous avec la communauté de fan de la licence.

Ledit rendez-vous est pris pour le 26 août. Une occasion qui devrait nous permettre d’en apprendre plus sur les tenants du scénario de ce nouvel opus, mais aussi sur les supports qui l’accueilleront. Bien que, au vu de la politique pratiquée par la série, il reste assez certain que Cold War sortira en parallèle sur la génération actuelle et sur la nouvelle. Réponse dans six petits jours !