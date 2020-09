Après avoir dévoilé les dates de sa bêta et un extrait de sa campagne solo plus tôt ce mois-ci, Call of Duty : Black Ops Cold War présentera son mode Zombies demain à 19h en France sur Youtube.

Un teaser et puis c’est tout

Comme l’indique le compte Twitter officiel du jeu, « les zombies sont de retour. » C’est tout ce que l’on sait pour le moment, autant dire pas grand-chose. Rappelons tout de même que ce mode de jeu, absent de l’épisode Modern Warfare sorti l’an dernier, est très apprécié des fans de la saga. Nul doute qu’ils seront nombreux à suivre avec attention l’événement programmé demain soir.

Call of Duty : Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.