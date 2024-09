« J’aurais aimé que ce soit toujours ainsi » – Miles Leslie, Associate Creative Director sur Call of Duty: Black Ops 6, se confie sur son rôle à Treyarch

Présent depuis vingt ans dans l’industrie, Miles Leslie travaille sur la franchise Call of Duty depuis maintenant 16 ans et a collaboré sur tous les titres de la série Black Ops en passant de la production à la direction créative depuis 2022. Nous avons donc pu poser quelques petites questions à Miles Leslie en présence d’autres confrères internationaux dans le cadre d’un cours entretien en suivant la diffusion du Call of Duty: NEXT le 28 août dernier.

Un travail de fourmis

ActuGaming : Bonjour et merci de nous accorder cette entrevue. Commençons par une première question : il a déjà été mentionné que Call of Duty: Black Ops 6 avait bénéficié d’un temps de développement plus long que de coutume, environ quatre ans. Qu’est-ce qui pourrait expliquer ceci selon vous ?

Miles Leslie : C’est à peu près cela oui. Nous travaillions sur Call of Duty: Black Ops Cold War et alors même que nous nous occupions encore du contenu post-lancement, nous savions que nous voulions commencer le plus tôt possible à travailler sur le prochain jeu, avec une interrogation : comment prendre de plus gros risques ? Comment pourrions-nous franchir les barrières ? Tout en se demandant, comme dans tout Call of Duty, comment maintenir ce « noyau dur » de ce qui fait un Black Ops.

Désolé de le dire, mais je le pense, Call of Duty est le meilleur jeu de tir, la meilleure sensation au monde. Le défi de faire encore mieux et le plaisir sont les raisons pour lesquelles je suis resté si longtemps à travailler sur cette licence, tout comme chercher comment innover sur celle-ci parce que vous ne pouvez pas changer certaines choses, mais vous devez trouver les bonnes « pièces », pour que cela se ressente au final. On va alors regarder chaque pièce, changer la façon dont vous bougez etc. Et au final, c’est marrant, je me souviens que dès les premiers instants où nous avons ajouté la possibilité de sprinter dans toutes les directions (omnimovement ou mouvements multidirectionnels, ndlr), je me suis dit « p***** de m***** » (rires).

ActuGaming : Cela est donc dû en partie à l’ajout de l’Omnimovement ?

Miles Leslie : Eh bien, dans l’histoire de Treyarch et de Black Ops, nous avons toujours voulu accroitre ce mouvement et l’immersion, cela fait partie de notre ADN. Et c’est à ce moment-là que l’ont suit ce processus itératif. Et là encore, nous avons posé cette question : que se passerait-il si je pouvais simplement sprinter tout le temps ? Et il faut échouer rapidement et répéter, et c’est à ce moment-là que nous avons su que nous l’avions, mais nous voulions en faire quelque chose. L’Omnimovement permet de briser les règles du déplacement comme jamais auparavant.

On peut se demander pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? Parce que, pour être honnête, à ce moment-là, on s’est dit « mais mon Dieu, j’aurais aimé que ce soit toujours ainsi ». Et plus vous jouez avec tout cela, plus vous vous dites « je ne veux plus faire sans », comme l’impression d’avoir débloqué quelque chose et que la magie se met à opérer. Mais en tant que développeur, le temps est compté alors il faut échouer, recommencer, en d’autres termes, itérer et itérer encore, sur tout un tas de choses. Nous avons développé tout un tas de mouvements et… c’était horrible. Mais vous en tirez des leçons, puis vous continuez et continuez. Comment ajouter le poids, le son et la sensation pour que lorsque vos mains se posent sur la manette ou votre clavier, vous ayez l’impression que « c’est ça ! » et qu’on a bien fait de prendre le temps de le faire.

L’autre mot clé pour nous est vraiment le caractère de peaufinage intentionnel sur l’ensemble du jeu, comme la refonte le menu, c’est bien n’est-ce pas ? Nous avons prévu des préréglages de l’ATH, de nouvelles Kill Cam etc. Sur de nombreux points, nous avons pris le temps d’examiner chaque partie et de le peaufiner d’une manière ou d’une autre, je crois que c’est cela. […] Le travail est-il terminé ? Non sûrement pas. Nous allons jouer à la version bêta, nous allons entendre les commentaires, et nous lancerons le jeu en espérant que la communauté saura que nous écoutons toujours les commentaires lors de nos propres tests de jeu. Nous apporterons ainsi les bons ajustements.

Des nouveautés dans l’interface et l’accessibilité

ActuGaming : Justement, parlons des nouveautés de l’ATH pour les joueurs et joueuses. En quelques mots, dites-nous à quel point la communauté a été importante pour apporter cette nouvelle fonctionnalité dans le jeu, et quel message souhaiteriez-vous leur apporter ?

Miles Leslie : Si nous essayons de revenir sur le côté intentionnel de tout ce qui est fait, je pense que l’on a pu voir que désormais tout est plus rationnel, plus accessible. Sortir les choses dont on a pas besoin, pour éviter que ce soit trop complexe ou écrasant. C’est le cas pour d’autres choses mais d’autant plus pour l’ATH et ses préréglages. Nous voulons donner aux joueurs et joueuses la possibilité de jouer comme ils ou elles le souhaitent (et cela va aussi avec l’ATH). Nous essayons de donner ces options aux joueurs et joueuses, y compris avec les mouvements intelligents, vous voyez ?

C’est très important pour nous, car nous avons une communauté très grande, vous voyez ? Et nous voulons tous les soutenir. Mais aussi attirer de nouveaux joueurs évidemment. Si vous avez déjà eu peur de jouer à Call of Duty, peut-être que les mouvements intelligents vous aideront. Peut-être trouverez vous un préréglage de l’ATH qui n’est pas aussi complexe que cela, n’est-ce pas ? Cela vous permet en quelque sorte d’entrer dans le game et j’espère un jour ajouter de nouvelles fonctionnalités en ce sens.

Je sais que ça fait longtemps que vous attendez, mais Black Ops est de retour, et ça fait du bien. Jouez à la bêta et vous verrez à quel point on s’y sent bien !

Nous tenions à remercier Miles Leslie pour le temps qu’il nous a accordé afin de réaliser cette interview sur place à Washington, retranscrite ici dans un format plus littéral pour le confort de lecture. Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Une phase de bêta en accès anticipé a eu lieu du 30 août au 4 septembre dernier et une nouvelle session se déroulera du 6 au 9 septembre pour tout le monde. N’hésitez pas à relire nos premières impressions sur le mode multijoueur, le mode Zombies par manches ou encore la nouvelle carte Résurgence de Warzone déjà disponibles.