Après plusieurs heures de fuites et de spéculations qui ont enflammé la toile, c’est désormais officiel. Warzone, le mode battle royale de Call of Duty : Modern Warfare sera disponible dès demain.

Qu’est-ce que le mode Warzone ?

La bourde commise par le Youtubeur Chaos, qui a mis en ligne une vidéo de gameplay dévoilant les fonctionnalités du mode de jeu en avance, a contraint Infinity Ward et Activision-Blizzard à agir.

C’est chose faite puisqu’on apprend grâce à un court trailer que Warzone sera cross-play, free-to-play, accessible pour tous, y compris poux celles et ceux ne possédant pas le titre sorti l’an passé, et pourra accueillir 150 joueurs sur la même carte. Portant le nom de Verdansk, celle-ci intégrera plusieurs maps connus de la saga comme Broadcast, Overgrown, Scrapyard et Terminal mais aussi des zones inédites.

Au lancement, vous aurez accès aux modes Battle Royale et Pillage. Le premier, classique dans son fonctionnement, accueillera deux nouveautés : un système de contrats, afin de faire gonfler votre porte-monnaie pour acheter de meilleures armes et des kits d’auto-réanimation dans des stations d’achat, et le Goulag, une zone fermée où le but est de triompher d’un combat en un contre un pour gagner le droit de revenir en jeu.

Dans le second, vous devrez être les premiers à rassembler la somme d’un million de dollars. Pour cela, il faudra bien évidemment éliminer vos adversaires, ouvrir des caisses réparties sur l’ensemble de la carte et remplir les fameux contrats cités précédemment. Notez que dans ce mode de jeu, aucune mort n’est définitive puisque vous réintégrez la partie au bout de quelques instants. Le Goulag n’est pas présent.

Autre information, les développeurs ont annoncé que cinq véhicules seront accessibles sur la carte : le VTT, le Tactical Rover (véhicule quatre places tout-terrain), le SUV, le camion de cargaison et l’hélicoptère.

A quelle heure le jeu sera t-il disponible ?

Le mode Warzone de Call of Duty : Modern Warfare sera disponible demain sur PC, PS4 et Xbox One à 16h, heure française, pour tous les possesseurs du FPS (entre 15 et 22 Go d’espace requis en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez) et à 20h pour les autres joueurs (entre 80 et 100 Go nécessaires).

Pour tous ceux et celles qui sont dans le premier cas, le contenu accumulé depuis la sortie du jeu, objets du Battle Pass inclus, sera ajouté dans le mode battle royale.

En résumé

Voici ce qu’il faut donc retenir de cette annonce :