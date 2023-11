Bungie prend rapidement la parole sur les licenciements et promet que 650 personnes travaillent sur Destiny 2

Pas un mot sur le report de l’extension

Le communiqué s’attarde finalement peu sur les licenciements et se contente d’un discours classique, sans préciser le nombre réel de personnes mises à la porte. L’équipe indique vivre « l’une des semaines les plus difficiles de l’histoire du studio », mais le message dérive vite sur la situation de Destiny 2. Bungie sait que les fans du jeu sont inquiets, et cette prise de parole est avant tout pour eux :

« Nous souhaitons prendre note de vos commentaires et préoccupations concernant Lightfall et les saisons récentes, ainsi que vos réponses suite à l’annonce de The Final Shape. Nous savons que nous avons perdu une grande partie de votre confiance. Destiny doit vous surprendre. Nous ne l’avons pas fait assez et cela va changer. »

Bungie indique par la suite que 650 personnes travaillent actuellement sur la licence pour permettre à The Final Shape d’inverser la tendance. Le but est de viser le niveau de qualité des extensions préférées de la communauté, mais aussi de faire mieux jusqu’à la sortie de cette prochaine aventure. On notera qu’il n’est aucunement mention d’un report, tout comme le studio ne confirme pas non plus la date de sortie de l’extension. On en apprendra sans doute plus d’ici fin novembre avec le lancement d’une nouvelle saison.