Broken Ranks : Voici 12 conseils en vidéo pour bien débuter dans ce MMO free-to-play

Il y a quelques jours, nous vous présentions Broken Ranks, un MMORPG free-to-play qui a quelques bonnes idées. On revient une nouvelle fois sur le titre de Whitemoon Games mais cette fois-ci, pour vous proposer un guide de débutant. Dans cette vidéo, on vous partage ainsi 12 conseils pour bien commencer l’aventure et diverses astuces pour bien progresser. Cela vous permettra d’éviter quelques erreurs et d’avoir une bonne base pour vous lancer dessus.

Pour rappel, Broken Ranks est accessible gratuitement via le site officiel et est actuellement disponible sur PC. Il arrivera prochainement sur Mac et mobiles.