Broken Ranks : Un MMO rétro unique en free-to-play ? Tout savoir en 9 minutes

Plutôt discret, Broken Ranks est pourtant un MMORPG disponible depuis quelques semaines. Développé par le studio polonais Whitemoon Games, derrière Pride of Taern, il s’agit d’un jeu massivement multijoueur qui adopte un style plus rétro que les autres MMO du moment. Avec sa direction artistique particulière, son univers sombre et mature et son système de combat finement rôdé, il a de quoi charmer les joueurs et joueuses adeptes du style.

Broken Ranks est actuellement disponible gratuitement en free-to-play sur PC. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site officiel. Pour tout connaître du titre, de sa boutique et de ses mécaniques, on vous invite à le découvrir avec notre vidéo de présentation.