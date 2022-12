Broken Pieces : Le thriller psychologique français aura droit à sa version physique

Sorti plus tôt dans l’année, quelques jours après la rentrée de septembre, Broken Pieces est un thriller psychologique qui a été relativement bien reçu malgré ses imperfections. Repéré lors d’une conférence AG French Direct, il s’agit d’une production française, qui nous fait suivre Elise, une jeune femme qui va enquêter sur la disparition de son fiancé et de toute une ville située en Bretagne. Si vous l’aviez loupé à sa sortie ou que vous attendiez une éventuelle version physique, bonne nouvelle, celle-ci sera disponible en 2023.

Une date et des précommandes

Le développeur Elseware Experience et l’éditeur Freedom Games se sont ainsi alliés à Perp Games pour la mise en chantier d’une version physique de Broken Pieces. Distribuée en France par Just for Games, celle-ci sera disponible en février prochain, uniquement sur les consoles PlayStation. Rien du côté Xbox, il faudra se contenter d’une version disque sur PS4 et PS5.

Celle-ci est listée au 24 février 2023 et est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 29.99€. On apprend d’ailleurs que pour chaque copie achetée, Perp Games s’engage à planter un arbre en partenariat avec Eden Reforestation Project. Une cause qui semble chère au studio français. Si vous souhaitez réserver votre exemplaire, les précommandes sont lancées :

Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre test complet de Broken Pieces.