Broken Pieces : Le studio Elseware Experience nous parle du thriller français

Révélé un peu plus tôt dans l’année, le thriller mélancolique Broken Pieces avait intrigué grâce à sa réalisation soignée et une promesse d’aventure des plus intrigantes. Elseware Experience a répondu présent pour notre dernier AG French Direct afin d’expliquer ce que le jeu aura à nous offrir, avec quelques images de gameplay en plus.

La Bretagne, ça vous gagne

Une fois n’est pas coutume, le jeu nous entraîne au cœur d’un petit village breton, où notre héroïne, Elise, devra faire face à des mystères inexpliqués suite à la disparition de son compagnon.

Le titre se présente alors comme un jeu d’aventure à la troisième personne avec des éléments d’enquête à résoudre, des puzzles à découvrir, des ennemis fantomatiques, et la possibilité de jouer avec les conditions climatiques pour découvrir certaines zones avec un nouveau regard.

Broken Pieces sortira prochainement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à l’ajouter dans votre liste de souhaits Steam pour soutenir le projet.