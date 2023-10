Brok The InvestiGator sortira en physique avec une jaquette en braille et entièrement jouable pour les personnes malvoyantes

Une édition physique et un jeu accessible

Vous l’aviez peut-être découvert lors de l’AG French Direct : Brok The InvestiGator est un titre indépendant chapeauté par Cowcat, studio stéphanois géré par son seul développeur, Fabrice Breton, présenté comme un punch & click. Le titre est déjà disponible sur la majorité des stores en version numérique mais il revient pour une bonne nouvelle : une édition physique sera commercialisée sur (certaines) consoles. Mieux, une édition exclusive sera aussi proposée en tirage limité.

C’est avec l’éditeur Red Art Games que Fabrice Breton s’est entouré pour la distribution de celle-ci. Déjà en précommande sur leur site officiel et prochainement sur les autres boutiques, celle-ci est proposée à 39.99€. Les premiers acheteurs pourront mettre la main sur l’édition exclusive, vendue au même prix, avec le jeu, un artbook, un fourreau et un poster double-face. Un peu plus de 5.000 copies sont prévues (réparties à 1500, 999 et 2900 exemplaires respectivement pour la PS5, la PS4 et la Switch. Oui, désolé la Xbox).

Mais cette version physique dispose d’une particularité : la jaquette de l’édition exclusive est en braille afin de permettre aux personnes malvoyantes de connaître le nom du jeu. Une initiative louable et en adéquation avec le titre puisque Brok The InvestiGator est un jeu qui a tout fait pour être accessible avec de nombreuses options : énigmes adaptées à la cécité, audiodescription, possibilité d’être entièrement raconté via la synthèse vocale, des tutoriels adaptés, la possibilité d’ignorer les puzzles et les combats, textes paramétrables…

Une initiative louable et qu’il est bon de rappeler et de féliciter (ces options sont déjà incluses sur toutes les plateformes). Rappelons que Brok The InvestiGator est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch en numérique et sortira en physique courant 2024 sur les consoles PlayStation et Switch.