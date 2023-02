Accueil » Actualités » BROK the InvestiGator sortira le 1er mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Disponible depuis fin août 2022 sur PC via Steam et GOG, BROK the InvestiGator va bientôt arriver sur consoles. Comme indiqué dans le dernier trailer partagé par le studio français Cowcat Games, le jeu d’aventure narratif façon point’n click et beat them up arrivera le 1er mars prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

L’inspecteur Brok est prêt à mener l’enquête sur consoles

Pour ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de ce titre, celui-ci nous invite à arpenter un monde futuriste « light cyberpunk » où les animaux ont remplacé les humains, et où les inégalités entre les riches et les pauvres sont importantes, en compagnie de Brok, un détective privé et ancien boxeur, ainsi que du fils de sa femme décédée, Graff. Ensemble, ce duo sera amené à combattre les injustices qui les entourent à leur manière au point que le comportement adopté et les choix effectués auront des conséquences sur leur histoire.

Rendez-vous dans à peine un mois pour découvrir BROK the InvestiGator sur consoles.