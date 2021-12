BROK the InvestiGator repousse sa sortie à 2022 et dévoile une bande-annonce

Le créateur français de Demetrios : The BIG Cynical Adventure reviendra prochainement avec un nouveau jeu, BROK the InvestiGator. Présenté plus tôt dans l’année lors de l’AG French Direct, le titre devait initialement sortir cette année. Finalement, son développeur a besoin d’un peu plus de temps et a pris la sage décision de le reporter à 2022.

Un prologue toujours dispo

Comme pour se faire pardonner, une nouvelle bande-annonce a été publiée. Dans celle-ci, on y aperçoit notre personnage principal, l’inspecteur Brok, ancien boxer, qui n’hésite pas à mettre quelques roustes avec du nouveau gameplay dévoilé. L’occasion également de nous rappeler que le prologue est sorti il y a un an sur Steam et est toujours accessible gratuitement, l’occasion de se faire un premier avis sur le jeu.

BROK the InvestiGator est attendu pour 2022 avec une arrivée en deux temps : tout d’abord sur PC, puis sur consoles. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch sont au programme.