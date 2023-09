Breakers: Unlock the World, un nouveau RPG aux allures de Genshin Impact, dévoile ses premières images de gameplay

Genshin Impact a enfanté des tas de projets plus ou moins réussis ces dernières années, mais le public semble être assez friand de la formule pour s’intéresser à chaque clone ou jeu plus ou moins similaire. Tout récemment, on a pu découvrir Breakers: Unlock the World, le prochain jeu du studio coréen qui a déjà fait ses armes sur un autre gacha avec Black Clover M: Rise of the Wizard King. L’équipe développe aujourd’hui sa propre licence et elle a profité du Tokyo Game Show pour présenter ses premières images de gameplay.