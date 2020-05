Borderlands Legendary Collection fait le tour de son vaste contenu

Tandis que Borderlands 3 aide la science sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et que tous peuvent profiter des deux premiers volets et de The Pre-Sequel, un dernier bastion résiste encore à l’envahisseur américain. Il s’agit bien évidemment de la Nintendo Switch, console qui accueillera en fin de semaine la Borderlands Legendary Collection, pour le plus grand bonheur de ses détenteurs !

What’s in the box ?

Annoncé au cours du dernier Nintendo Direct, aux côtés des versions Switch de Bioshock : The Collection et XCOM 2 Collection, Borderlands Legendary Collection a de quoi faire saliver. Tout d’abord parce qu’il s’agit de la première incursion de la série de 2K et Gearbox sur la console hybride de Big N, mais aussi parce que cette compilation promet un contenu on ne peut plus conséquent.

Et c’est d’ailleurs le sujet du trailer diffusé cette semaine, probablement le dernier avant la sortie par ailleurs. 2K fait ainsi le tour exhaustif de ce qu’embarque cette édition, et autant dire que les fans vont être servis. En plus de Borderlands, Borderlands 2 et The Pre-Sequel, l’intégralité des DLC est disponible, pour un total de 22. Et même plus encore, à en croire le trailer.

Pour sûr, il va y avoir de quoi faire dans cette Borderlands Legendary Collection, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 29 mai.