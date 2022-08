Borderlands : une annonce demain (merci de faire semblant)

Borderlands sera présent demain soir lors de la soirée d’ouverture de la gamescom 2022 comme vient de l’annoncer sur Twitter notre bon vieux Geoff Keighley avec une première image teaser après avoir confirmé la date des prochains Game Awards.

On a eu l’annonce de l’annonce de l’annonce de Borderlands

Bon inutile de faire durer le suspense autour du jeu narratif puisque Gearbox avait déjà promis l’annonce d’un nouveau Tales from the Borderlands pour cet été et qu’on est quand même déjà fin août. Et en plus, Amazon vient de publier par erreur la page des différentes versions du jeu qui serait donc prévu pour le 21 octobre prochain.

La question est donc plutôt de savoir si ce sera la seule information de la soirée liée à la saga ou non. En effet, on a d’un côté l’adaptation en film dont le tournage est terminé depuis plus d’un an et dont on a toujours que quelques silhouettes des personnages mais aussi Tiny Tina’s Wonderlands qui vient (déjà) de terminer son Season Pass et qui pourrait peut-être rempiler pour un autre.

Bref, rendez-vous demain dès 20h, heure française, pour les premières infos à propos du New Tales from the Borderlands, enfin presque…