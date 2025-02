Borderlands 4 fait le tour de son arsenal et nous donne rendez-vous pour une sortie en septembre

Borderlands 4 sort l’artillerie

Borderlands 4 s’illustre aujourd’hui dans une nouvelle bande-annonce qui met à l’honneur l’aspect explosif du titre, notamment via son arsenal qui s’annonce très varié. On découvre ici les différentes armes que l’on pourra looter afin de faire face à n’importe quelle menace sur la planète Kairos. L’occasion de voir un peu plus de gameplay pour cet épisode, qui devra redorer le blason de la série après un troisième épisode accueilli un peu plus tièdement que le deuxième. On devrait en découvrir un peu plus dès ce printemps.

Pour savoir s’il parvient à faire mieux, il faudra patienter quelques mois supplémentaires. Cette vidéo nous apprend que Borderlands 4 ne sera pas prêt avant le 23 septembre prochain, ce qui laisse le temps de le voir venir.

Take-Two aura en tout cas une fin d’année bien chargée, avec la sortie du nouveau Mafia quelques semaines plus tôt et l’arrivée de GTA 6 dans les semaines suivantes. Du moins, si le calendrier reste tel quel, ce qui est encore loin d’être assuré, surtout si tôt dans l’année.