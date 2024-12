Borderlands 4 ne devrait pas avoir un humour aussi lourd que le dernier épisode

Toujours drôle, mais avec moins de blagues nulles

Le ton un peu plus sérieux (tout en restant décomplexé) de la bande-annonce de Borderlands 4 sera bien à l’image du jeu, si l’on en croit son directeur narratif Sam Winkler. L’intéressé ne peut pas encore répondre à toutes les questions concernant l’intrigue de ce quatrième épisode, mais il a bien volontiers affirmé à un internaute qu’il n’était pas spécialement fan de l’humour de Borderlands 3 :

« Je n’ai pas le droit de parler beaucoup du contenu de Borderlands 4, mais je reste ferme dans ma critique de la surabondance d’humour scatologique dans Borderlands 3. »

Ce n’est pas pour autant que ce genre d’humour disparaitra complètement de la licence, mais le jeu fera moins de références aux tendances actuelles (nulles) qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux :

« Je ne vais pas dire qu’il n’y a pas ce genre d’humour, mais si le mot « skibidi » apparaît dans le jeu sous ma surveillance, je vais pleurer de vraies larmes. Paul Tassi [journaliste chez Forbes] a plaisanté en disant que nous aurions une arme appelée Hawk 2A [en référence au même Hawk Tuah] et un collègue développeur m’a demandé si c’était réel et j’ai voulu mettre ma main dans le broyeur de l’évier. »

On peut donc espérer que ce quatrième épisode vienne corriger l’un des principaux soucis du troisième épisode. On l’a vu avec l’antagoniste présenté dans le trailer, le ton se verra un peu plus grave et si l’on aura toujours de quoi nous faire sourire (en étant peut-être plus proche des premiers épisodes), on évitera peut-être de se prendre la tête dans les mains à chaque blague nulle.

Borderlands 4 sortira en 2025 sur PC, PS5, et Xbox Series.