Borderlands 3 accueille un mini-événement, la Folie de la Chasse

Alors que l’on accueillait il y a quelques semaines le tout premier DLC de Borderlands 3, appelé Le Casse du Beau Jackpot, Gearbox se décide à lancer cette fois-ci un nouvel événement gratuit. Estampillé Folie de la Chasse, celui-ci a été annoncé il y a quelques heures et sera lancé dans la journée, ce 16 janvier. A quoi peut-on s’attendre ?

La Folie de la Chasse s’empare de Borderlands 3

Folie de la Chasse sera donc lancé ce jeudi et sera disponible jusqu’au 30 janvier. Cependant, il ne faudra pas s’attendre à moult activités, il est surtout question d’une augmentation du taux d’apparition des ennemis avec à la clé, un peu plus de butins rares. La mise à jour sera téléchargeable en fin de journée et vous pourrez en profiter dans la foulée.

Reste que l’on peut tout de même noter l’arrivée de ce que l’on nous avait évoqué il y a quelque temps, avec la difficulté de l’Élimination au site secret de Maliwan qui sera enfin mise à l’échelle en fonction du groupe. L’occasion idéale de s’y mettre. On notera que cela ne sera pas disponible sur Stadia.

Rappelons que Borderlands 3 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez consulter notre test pour en savoir plus ou découvrir notre soluce du DLC Casse du Beau Jackpot.