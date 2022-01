Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en promotion à moins de 270 €

Les soldes de janvier 2022 vont bientôt débuter, mais quelques constructeurs de smartphones n’hésitent pas à descendre le prix de leurs produits en avance histoire d’écouler les stocks. On a souvent vu le Samsung Galaxy S21 en promotion ces derniers temps, mais c’est au tour d’un smartphone nettement plus abordable, de milieu de gamme, d’avoir droit à une réduction intéressante, et ce n’est autre que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a un prix attractif

Amazon propose aujourd’hui une offre intéressant sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dans son modèle 128 Go avec 6 Go de RAM, avec son bel écran AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraichissement à 120Hz.

Il possède aussi une batterie de 5020 mAh, qui lui permet de bien tenir la distance. De quoi profiter au mieux des jeux Android les plus récents, à un prix qui reste très attractif pour un smartphone de cette qualité. Il s’agit là de la version française, garantie pendant deux ans.

Habituellement proposé aux alentours de 330 €, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro descend aujourd’hui à 269,53€ chez Amazon le temps d’une offre limitée dans le temps.