Le Samsung Galaxy S21 5G est actuellement en promotion

Les premières soldes de l’année sont déjà presque à nos portes, mais il n’a pas fallu attendre longtemps en 2022 avant d’avoir droit à quelques offres spéciales, notamment sur les smartphones. Le modèle Samsung Galaxy S21 5G est actuellement l’un des plus prisés du marché, et Amazon a mis en place une offre à durée limité pour obtenir cet excellent smartphone à un prix plus convenable que son prix de base.

Un bon prix pour le Samsung Galaxy S21 5G

Le site met donc en vente le Samsung Galaxy S21 5G (uniquement dans sa version grise), avec 128 Go de mémoire, à 649€ au lieu de 859€. Il s’agit bien là de la version française, expédiée par Amazon directement, avec les écouteurs AKG compris dans le lot.

On ne présente plus ce modèle, qui est l’un des plus populaires du marché et qui peut jouir d’une grande puissance avec un processeur rapide et un écran du plus bel effet, rendant ce smartphone idéal pour jouer aux titres les plus gourmands sur le Google Play Store, comme Genshin Impact par exemple.