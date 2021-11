Le disque SSD WD Black SN850 a droit à une grosse promotion

Le Black Friday est à nos portes, et forcément, les offres en amont de l’événement se multiplient pour nous faire craquer avant l’heure. Si certaines soldes ne sont là que pour les apparences, d’autres sont en revanche nettement plus intéressantes, notamment si vous cherchez aujourd’hui un bon SSD interne, et notamment pour agrandir la capacité de stockage de votre PS5.

Une offre sur les SSD à ne pas manquer

C’est le WD_BLACK SN850 qui est ici en réduction, et qui est l’un des SSD phares recommandés pour la PS5. Accompagné de son disspateur thermique, il évitera ainsi tous les problèmes de surchauffe et garantira des performances équivalentes à celles du disque interne de la console. Il est également parfait à mettre sur un PC, cela va de soi.

Aujourd’hui, il est possible de le trouver sur Amazon avec un très bon prix, le temps d’une offre exceptionnelle. La version 500 Go passe ainsi en dessous des 79 €, mais c’est d’autant plus intéressant pour la version à 2 To. Avec une capacité de stockage aussi importante, il est très difficile de trouver des SSD performants en dessous des 300 €, mais le SSD WD Black SN850 est ici à 271 €, soit presque à moitié prix !

L’offre est temporaire et ne devrait pas durer longtemps. Vous trouverez les liens vers ce bon plan ci-dessous.