Bon plan : Le SSD Seagate FireCuda 530 1 To parfait pour la PS5 est en promotion

Avec toutes les sorties du moment et le nombreux jeux qui viennent s’ajouter au catalogue du PlayStation Plus Extra, remplir le disque dur de sa PS5 n’a vraiment rien de compliqué. Le stockage de la console de Sony a souvent été critiqué et il aura fallu attendre plusieurs mois avant que des SSD soient enfin compatibles avec la machine. Si vous cherchez à augmenter le stockage de votre PS5, la promotion sur le SSD Seagate FireCuda 530 1 To pourrait sans doute vous intéresser.

Où trouver un SSD interne PS5 au meilleur prix ?

Parmi les nombreux SSD qui sont compatibles avec le PS5, le Seagate FireCuda 530 se trouve souvent parmi les favoris du public et même du constructeur. Avec 1 To en plus à ajouter à votre machine, vous pourrez stocker bien plus de jeux et profiter de sa grande vitesse de lecture, le tout avec une installation très simple qui demande peu de temps.

Amazon propose aujourd’hui des offres sur le Seagate FireCuda 530 1 To à commencer par sa version sans dissipateur à 99,99 € au lieu de 119,99 €. Un prix attractif, surtout couplé avec l’achat d’un dissipateur pas cher.

La version avec dissipateur officiel pour la PS5 est également en promotion puisque le SSD Seagate FireCuda 530 1 To avec dissipateur est affiché à 119,99 € au lieu de 139,99 €. Une bonne affaire pour augmenter simplement le stockage de sa console sans trop se ruiner.