Soldes d’hiver 2022 : Une sélection des offres jeux vidéo et high-tech les plus intéressantes

Le Black Friday, c’était il n’y a pas si longtemps, et nous voilà déjà reparti avec une vague de soldes afin de bien commencer l’année 2022. Afin de vous aider à faire un peu le tri parmi toutes les offres, on vous a sélectionné ici les meilleurs bons plans que l’on a vu passer, et ce chez plusieurs revendeurs.

Les meilleures offres des soldes d’hiver 2022

Vous pourrez retrouver ici les offres les plus intéressantes des soldes d’hiver 2022, avec un article qui centralise de nombreux bons plans sur les réductions liées au jeu vidéo, mais pas seulement, puisque vous retrouverez aussi de l’high-tech, avec des smartphones, des TV 4K, etc.

Cette page sera régulièrement mise à jour en fonction des offres en cours et celles qui arrivent. Nous partageons uniquement les offres les plus intéressantes avec une sélection maison. Vous pouvez en voir plus en vous rendant sur la page de chaque revendeur. Notez que ces offres sont limités, et qu’il est possible que le prix change entre le temps de la publication et le moment où vous cliquerez sur un lien.

Cet article est en cours de rédaction et sera régulièrement mis à jour au fil de la publication des offres.

Tous les promotions soldes d’hiver 2022

Consoles et packs / Accessoires

Jeux vidéo

Souris / Clavier / Casque

Cartes SD

Smartphones

DVD / Blu-ray

Tout savoir sur les soldes d’été 2021

Quelles sont les dates de début et de fin des soldes d’hiver 2022 ?

Cette année, les soldes vont durer 4 semaines et vont s’étaler jusqu’au début du mois de février. Voici les dates des soldes d’hiver 2022 :

Date de début des soldes d’hiver 2022 : Mercredi 12 janvier à 8h

: Mercredi 12 janvier à 8h Date de fin des soldes d’hiver 2022 : Mardi 8 février

Comment profiter de la livraison gratuite chez Amazon ?

Pour avoir la livraison gratuite, vous pouvez devenir Amazon Prime. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse et de se souscrire à l’un des abonnements. L’astuce dans tout cela, c’est qu’il est possible d’en profiter gratuitement. Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement, vous pouvez alors profiter de 30 jours gratuits.