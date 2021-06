Scarlet Nexus est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

L’un des premiers gros jeux de cet été n’est autre que Scarlet Nexus, édité par Bandai Namco et qui s’est montré plusieurs fois, notamment grâce à une démo qui est apparues ces dernières semaines sur consoles. Cette nouvelle licence intrigue de nombreuses personnes, et cette démo en a convaincu certains de passer à l’achat. Voici donc où trouver Scarlet Nexus au meilleur prix.

Où trouver Scarlet Nexus à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Scarlet Nexus est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, Amazon liste la version PS4 à 50,50 €, ce qui est un tout petit peu plus cher que Leclerc et ses 48 € pour la même version. On trouve également la version PS5 à un meilleur prix là-bas, tout comme la version Xbox, même si l’écart n’est pas immense. Pour rappel, l’upgrade vers la next-gen est gratuite.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre aperçu du jeu qui revient sur la démo en attendant notre test à venir prochainement sur le site.