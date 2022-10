Prime Day : Un superbe prix sur l’écran PC Huawei MateView GT 27

Le Prime Day d’Amazon bat actuellement son plein, avec des milliers d’offres dispersées sur deux journées spéciales durant lesquelles les membres Amazon Prime peuvent faire le plein de bonnes affaires. Nous vous avons déjà proposé une sélection des meilleures offres du Prime Day, et on revient maintenant sur l’une des meilleures promotions de la journée et de toute l’opération à savoir celle sur l’écran Huawei MateView GT 27, dont le prix est bradé comme jamais.

Où trouver le Huawei MateView GT 27 au meilleur prix ?

On aura rarement vu le prix du Huawei MateView GT 27 descendre aussi bas. Habituellement proposé à 249,99 €, ce superbe écran est désormais disponible à seulement 199,99 € sur Amazon pour les membres Amazon Prime.

Il s’agit donc du modèle 27 pouces, qui dispose d’un écran incurvé QHD, donc 2K, avec un taux de rafraichissement à 165 Hz et une latence ultra-faible. Il est également compatible HDR10 pour proposer des couleurs rayonnantes et réalistes, sans oublier des noirs profonds avec un beau contraste.

Il s’agit là d’un excellent écran pour le gaming, qui dispose en plus de cela de paramètres pouvant facilement être modifiés pour convenir à tous les types de jeux. Autrement dit, difficile de trouver mieux pour un tarif comme celui-ci, mais il faudra faire vite, puisque l’offre n’est disponible que jusqu’à la fin du Prime Day.