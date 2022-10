Prime Day 2022 : Jeux vidéo, Smartphones, SSD… Voici les meilleurs bons plans

Surprise, Amazon relance une nouvelle fois son Prime Day cette année avec une nouvelle édition qui commence dès maintenant. Pendant 48h, du mardi 11 octobre au mercredi 12 octobre au soir, il est ainsi possible de profiter de nombreuses réductions sur le site marchand. Smartphones, jeux vidéo, collector, SSD, matériel gaming… Il y a pas mal de bons plans, à des prix plus ou moins avantageux. Histoire de ne rien manquer, on vous propose une sélection des meilleures offres du Prime Day 2022.

Devenir membre Prime gratuitement pour le Prime Day

Avant toute chose, il faut rappeler qu’il s’agit d’un événement réservé aux membres Prime. Il s’agit d’un abonnement mensuel ou annuel qui permet de profiter de nombreux avantages, avec notamment une livraison prioritaire, d’offres exclusives mais aussi un accès à d’autres services, comme Prime Video, où la série du Seigneur des Anneaux est actuellement diffusée.

Pour profiter du Prime Day 2022, il est donc nécessaire d’être abonné. Si c’est le cas, vous n’avez rien à faire. Si par contre vous ne l’êtes pas, vous devrez prendre un abonnement. Pas de panique si vous ne l’avez jamais pris, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 30 jours : aucun frais supplémentaire, il suffit de se désabonner avant la date limite !

Quels sont les meilleurs bons plans du Prime Day 11 octobre ?

Voici une sélection des meilleurs offres du Prime Day 2022 avec un focus sur le jeu vidéo, les consoles, smartphones, SSD et autres produits matériel gaming. La liste est régulièrement mise à jour.

Jeux video

PS5 / PS4

Xbox One / Series

Nintendo Switch

Smartphones

Disques durs et SSD

Casques gaming

Claviers

Souris

Webcams

Volants

Appareils Amazon

Comment profiter du Prime Day d’Amazon ?

Les offres du Prime Day ne sont malheureusement qu’accessibles aux membres Prime d’Amazon. Si vous êtes abonnés au service, il suffit simplement de vous connecter sur votre compte pour avoir accès aux promotions. Si vous n’êtes pas encore abonné, mais que vous possédez un compte Amazon, vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuits à Amazon Prime. Avec cet essai, vous pourrez ainsi profiter des offres du Prime Day.

Jusqu’à quand va durer le Prime Day d’Amazon ?

Le Prime Day d’Amazon est habituellement un événement annuel mais après celui de juillet, voici qu’un nouveau arrive en octobre. Ce nouveau Prime Day a lieu ces mardi 11 octobre à partir de 00h00 jusqu’au mercredi 12 octobre à 23h59.