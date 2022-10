Prime Day : Le Google Pixel 6a est disponible à un prix canon

Le Prime Day d’Amazon a réouvert ses portes après une édition estivale qui avait déjà permis de faire le plein de belles affaires. Cette période spéciale, réservée aux membres Amazon Prime, permet à nouveau de dénicher plein de bons plans avant les fêtes de fin d’année, histoire de bien préparer ses cadeaux de Noël, ou simplement pour se faire un peu plus plaisir. On vous a déjà proposé une sélection des meilleurs bons plans du Prime Day, mais on s’attarde maintenant sur l’une des offres les plus intéressantes de cette vague de promotions, à savoir celle qui concerne le Google Pixel 6a.

Où trouver le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Puisque le Google Pixel 7 vient d’être annoncé et sort cette semaine, les autres modèles vont plus facilement nous offrir quelques réductions afin de les rendre plus attractifs.

C’est aujourd’hui le cas du Google Pixel 6a, la version plus abordable mais néanmoins toute aussi séduisante du Google Pixel 6. Habituellement affiché à 459 €, le Google Pixel 6a est aujourd’hui disponible à seulement 399 € sur Amazon. Une belle réduction, qui est cependant sublimée par le fait que ce Google Pixel 6a n’est pas vendu seul.

Pour ce prix, vous obtiendrez aussi une paire d’écouteurs Pixel Buds A-Series, qui vaut généralement 80 €. Autrement dit, ce bundle qui coûte généralement 539 € vous reviendra ici à seulement 399 €, soit une très bonne affaire.