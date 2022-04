Le OnePlus Nord 2 5G a droit à une très jolie promotion et passe sous les 400 €

OnePlus est aujourd’hui l’une des marques les plus réputés sur le marché des smartphones, grâce à des excellents modèles qui disposent d’un rapport qualité-prix souvent très avantageux, qui n’a pas forcément à rougir devant d’autres géants de l’industrie comme Samsung. Si la marque vous intéresse, cela tombe bien puisque Amazon a lancé une grande série de promotions sur plusieurs modèles, et il ne faut aucun doute que la réduction la plus intéressante du moment concerne le OnePlus Nord 2 5G.

Où trouver le OnePlus Nord 2 5G au meilleur prix ?

On a désormais l’habitude de retrouver le OnePlus Nord 2 5G à plus de 400 € (avec son modèle 12 Go), ce qui est déjà un prix abordable pour la qualité du produit. Avec sa grande autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh, son écran AMOLED 90 Hz assurant une belle fluidité et sa triple caméra IA 50MP pour prendre des photos saisissantes, le modèle a de quoi convaincre.

Mais il est encore plus tentant de craquer lorsque c’est la version 256 Go avec 12 Go de RAM qui passe en dessous de la barre symbolique des 400 €. Sur Amazon, le OnePlus Nord 2 5G avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage est en ce moment au prix très avantageux de 389 € seulement.

On retrouve aussi le modèle 8 Go – 128 Go, qui est également un peu moins cher grâce à une autre réduction, à 349 € seulement chez Amazon.