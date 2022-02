Le Samsung Galaxy S22 / S22+ est disponible en précommande

Après un modèle S21 très populaire, Samsung a profité de sa conférence Galaxy Unpacked pour officiellement lever le voile sur le Samsung Galaxy S22 et ses dérivés, comme le S22+ ou le S22 Ultra. Le constructeur a alors donné tous les détails de ces nouveaux smartphones et comme on pouvait s’y attendre, les précommandes ont démarré dans la foulée.

Prix, caractéristiques… l’essentiel à savoir sur le Samsung Galaxy S22

Samsung a donc dévoilé les caractéristiques techniques de ce nouveau smartphone, qui aura droit à un écran AMOLED de 6,1 pouces (6,6 pouces pour le S22+) avec un taux de 120 Hz, un processeur Exynos 2200 et des dimensions de 70,6 x 146 x 7,6 mm, de quoi le faire rentrer dans toutes les poches. Pour ce qui est de l’appareil photo, on retrouvera un capteur principal à 50 mégapixels, un objectif grand angle à 12 mégapixels ou encore un objectif frontal de 10 mégapixels.

Le Samsung Galaxy S22 est aujourd’hui affiché au prix de 859 € dans sa version 128 Go, contre 909 € pour sa version 256 Go. Le S22+ est quant à lui disponible pour 1 059 € en 128 Go, et à 1 109 € pour le modèle 256 Go. Ces modèles seront disponibles dès le 25 février prochain.

Où trouver le Samsung Galaxy S22 en précommande ?

Dans la foulée de l’annonce qui a eu lieu histoire, les modèles S22 et S22+ ont ouvert leurs précommandes chez différents sites marchands. Difficile de dénicher un bon plan ici étant donné qu’il s’agit de précommandes.

Précommander le Samsung Galaxy S22

Précommander le Samsung Galaxy S22+

Précommander le Samsung Galaxy S22 Ultra