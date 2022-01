L’iPhone 13 128 Go d’Apple est actuellement en promotion à 799,99€

Avec les soldes d’hiver 2022 qui ont débuté hier, c’est l’occasion de mettre la main sur plein de bons plans, notamment dans le milieu des smartphones. On a déjà pu voir passer des promotions intéressantes sur le Samsung Galaxy S21 ou encore le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, mais c’est désormais au tour d’Apple de brader un peu ses prix, et pas sur n’importe quel modèle, puisqu’il s’agit d’une réduction sur l’iPhone 13.

Où trouver l’iPhone 13 au meilleur prix ?

L’iPhone 13 d’Apple est en ce moment-même en réduction chez Rakuten, avec des ventes sur le modèle Rouge et sur le modèle Bleu, dans la version 128 Go du smartphone, au prix de 799,99€.

De plus, la version Rouge offre 96 € en points Rakuten pour les membres du Club R, et la version Bleu en offre 80 €. Etant donné que l’on voit très peu d’offres actuellement sur ce modèle, le prix proposé est plus qu’intéressant.

Il faut noter que la version Rouge est ici le modèle japonais, contrairement à la version Bleu, qui est le modèle européen. Cela ne change pas grand chose si ce n’est la durée de la garantie, plus élevée pour le modèle européen.