Le Samsung Galaxy S21 5G revient en promotion à 649 €

Les soldes d’hiver 2022 battent déjà leur plein, et les offres autour du monde du jeu vidéo et de l’high-tech commencent à s’accumuler. Si vous pouvez déjà retrouver une liste des meilleures offres avec notre article dédié aux soldes d’hiver 2022 qui centralise les bons plans les plus intéressants, il faut également mettre en lumière la promotion sur le Samsung Galaxy S21, un des smartphones les plus prisés du marché, qui revient aujourd’hui à son prix le plus bas.

Où trouver le Samsung Galaxy S21 au meilleur prix ?

Grâce aux soldes, il est donc possible de retrouver le Samsung Galaxy S21 5G à 649 €, au lieu des 800 € habituels. Cet excellent smartphone à la pointe de la technologie est en ce moment en réduction chez Fnac et Cdiscount, et comme vous vous en doutez avec ce genre de promotion, les stocks ne devraient pas être immenses.

On notera également que le Samsung Galaxy S21+ est lui aussi en promotion chez Darty, avec un prix affiché à 763 €. Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui est la version ultime de ce smartphone, passe à 999 € au lieu de 1259 €.