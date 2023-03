Diablo IV : La bêta approche, où précommander le jeu au meilleur prix ?

L’un des jeux les plus attendus de cette année 2023 n’est autre que Diablo IV, un épisode très surveillé qui devra reconcilier tous les fans de la série avec un univers plus sombre que le précédent opus, ainsi que la mise en place d’un monde ouvert pour faire évoluer la licence. Avant de pouvoir le découvrir dans son entièreté en juin prochain, le jeu s’offrira une bêta cette semaine et la semaine prochaine. Mais si vous souhaitez y jouez dès le premier week-end de bêta, il vous faudra réserver le jeu pour obtenir un code. Voici donc où trouver Diablo IV au meilleur prix sur consoles.

Où trouver Diablo IV au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Diablo IV est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Diablo IV est prévu dans sa version complète pour le 6 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.