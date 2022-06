Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrive sur Switch, où le trouver au meilleur prix ?

Le jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est sorti depuis maintenant quelques mois sur PC ainsi que sur les consoles Xbox et PlayStation, mais CyberConnect 2 nous avait promis une version Switch, qui prend un peu plus son temps pour être optimisée. Elle est enfin sur le point de débarquer, juste avant l’arrivée de nouveaux DLC pour le jeu, et on vous dit aujourd’hui où trouver la version Switch de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles au meilleur prix.

Où trouver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Switch au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est au meilleur prix sur Switch.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et arrivera sur Switch le 10 juin. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.