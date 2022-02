Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira chez nous le 10 juin sur Switch

Lorsque Aniplex et CyberConnect 2 ont annoncé que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles allait aussi avoir droit à une sortie sur Switch au Japon, on se disait que ce n’était qu’une question de jours avant qu’une date occidentale tombe. C’est désormais acté, cette version du jeu de combat sortira bien aussi chez, nous, et seulement quelques heures après le Japon.

Un jour de retard seulement pour l’Occident

Comme pour sa sortie initiale sur les autres plateformes, le jeu ne prendra qu’un petit jour de retard pour livrer sa version Switch en Europe puisqu’elle arrivera le 10 juin prochain, contre le 9 juin pour le Japon.

Pour rappel, cette version va inclure tous les personnages sortis en DLC gratuits jusqu’ici, qui sont 6 démons supplémentaires ajoutés quelques semaines après la sortie du titre. On aura aussi droit à quelques costumes gratuits directement débloqués. On découvre une première vidéo de gameplay de cette version, relayée par Gematsu, qui nous donne une idée sur la capacité du jeu à tourner sur Switch.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.