Darksiders Genesis : Où trouver le jeu au meilleur prix ?

En décembre, Darksiders Genesis, était tout d’abord sorti sur PC et Stadia, en laissant patienter les joueurs consoles. Le nouvel épisode spin-off de la série de THQ, qui s’attarde sur l’histoire de War et Strife, a pris son temps pour arriver sur PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais il est enfin là. Et si l’on regardait où est-ce que l’on peut le dénicher au meilleur prix ?

Où trouver Darksiders Genesis au meilleur prix ?

Avec sa sortie sur consoles, vous retrouverez ici un comparateur de prix pour trouver le meilleur tarif pour les différentes versions physiques du titre. Bien sûr, il faut désactiver votre bloqueur de publicités pour y accéder.

Les versions consoles sont affichées pour le moment à 39,99€. Notez qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, seule la version Switch est disponible chez Amazon, en attendant que les autres versions renouvellent leur stock.

Ces comparateurs sont mis à jour en temps réel, donc n’hésitez pas à revenir dessus pour voir si cela évolue. Darksiders Genesis arrive ce 14 février et l’on vous a préparé un guide pour tout savoir avec notamment les autres éditions dont collector.